Equipo tras el remake de Prince of Persia: The Sands of Time nos cuentan los detalles del regreso de la saga

Aunque unas filtraciones ya lo habían anticipado, de la mano de la más reciente edición de Ubisoft Forward es que fue anunciado un remake del clásico Prince of Persia: The Sands of Time, juego que marcó a toda una generación.

Sobre esta nueva versión del clásico título tuvimos la oportunidad de hablar con Pierre-Sylvain Gires, Game Director (Ubisoft Pune), y Annu Koul, Senior Producer del juego (Ubisoft Mumbai), quienes se refirieron a las novedades que presentará, y al regreso del príncipe y a la mítica daga que controla el tiempo.

¿Por qué hacer un remake de Prince of Persia: The Sands of Time?

Prince of Persia: Sand of Times, ya tuvo un remaster para PlayStation 3, y los jugadores seguían preguntando para traer de regreso al príncipe, todos querían jugar con el príncipe una vez más. Y qué mejor que traerlo de regreso y que Prince of Persia: Sand of Times, sea el primer remake realizado por Ubisoft.

Es el primer remake y creemos que este juego es muy importante para Ubisoft y los jugadores, y traerlo de regreso en el tiempo.

¿Esta es la puerta de entrada a otros remake de Prince of Persia u otras sagas?

No, ahora nuestro foco está puesto en el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, y estamos completamente concentrados en el desarrollo de este juego.

¿Habrá nuevo contenido en el juego?

No, nos mantuvimos apegados a la historia original, porque era tan hermosa y teníamos que respetar eso, la historia más el gameplay. Lo que sí, hicimos torcimos un poco el gameplay, con el 3D, la cámara, el combate y los controles, lo que trae el juego de hace quince años a lo que los jugadores están esperando para un juego de 2021.

¿Presentará cambios en la jugabilidad? ¿Qué cambios?

Como ya mencioné, la cámara traerá una serie de nuevas sensaciones al juego, y hemos estado trabajando en el combate un montón, van a existir algunos movimientos que no estaban presentes en el juego original, como la implementación de esquivar, y algunos contraataques, ‘parrys’ perfectos, los que no estaban presentes en el primero. Lo volvimos muy disfrutable para los jugadores.

¿Hay alguna posibilidad de que el título llegue a Nintendo Switch?

Actualmente nos estamos centrando en la versión de PS4, PC y Xbox One.

Y con respecto a la siguiente generación…

Sí, será posible jugar este juego en la próxima generación de consolas a través de la retrocompatibilidad. A través de esta funcionalidad se podrá jugar en ambas consolas.