El director de The Flash ha dado a conocer que una escena eliminada de The Flash daba a conocer por qué Bruce Wayne dejó de ser Batman.

Fue en una conversación con Indiewire, que el director se refirió a la participación de Michael Keaton en el filme, mencionando que la escena eliminada era “muy reveladora y muy importante”.

De acuerdo a lo que explicó el cineasta “Me atrajo mucho la idea de encontrar a Bruce Wayne 30 años después y verlo básicamente fantasear sobre cómo habría sido su vida”.

Según agregó, “La idea y la razón por la cual deja de ser Batman fue muy importante para mí. Hay una escena eliminada, que verás en los extras de la versión digital del DVD dónde está esa escena. Lo eliminamos por razones de ritmo, pero para mí es muy reveladora y muy importante”.

Cabe recordar que la película de The Flash se estrenó recientemente y el director ahora pasará a hacerse cargo de Batman: Brave And The Bold, filme que presentará a un nuevo Batman y marcará el debut cinematográfico de Damian Wayne.