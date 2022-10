Esta es la primera foto de Essex County, la nueva serie basada en un cómic de Jeff Lemire

A la espera de novedades sobre la segunda temporada de Sweet Tooth o actualizaciones sobre la serie de Gideon Falls, esta semana aparecieron detalles sobre Essex County, otro proyecto basado en los cómics escritos por Jeff Lemire.

Concretamente ITV Studios y CBC revelaron la primera imagen de la serie que buscará llevar a la pantalla chica la saga de cómics de que Lemire presentó entre 2008 y 2011.

Por eso no es todo porque además se anunció que el elenco contará con Molly Parker (House of Cards, Deadwood), Brian J Smith (Sense8), Stephen McHattie (Orphan Black), Finlay Wojtak-Hissong (The Kindness of Strangers) y Kevin Durand (Locke & Key).

La serie de Essex County fue adaptada para la television por el propio Lemire junto a Eilis Kirwan (The Whistleblower; Nurses) y será dirigida Andrew Cividino (Schitt’s Creek, Sleeping Giant) con el objetivo de seguir “las vidas entrelazadas de dos familias que viven en una comunidad rural y explorar cómo la pérdida, la traición y el trauma pueden afectar a las generaciones”.

Essex County aún no tiene una fecha de estreno.