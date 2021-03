Fantasian podría ser el último juego del creador de Final Fantasy

Fantasian será el pr´poximo juego del creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, y según dio a conocer recientemente este nuevo JRPG podría ser el último juego de su carrera.

En conversación con VGC, el desarrollador y fundador de Mistwalker señaló que se enfocó en el juego como si fuera el último título de su carrera. “Creo que es ciertamente posible que este sea mi último proyecto”, mencionó, agregando que “eso es algo que me rondaba por la mente mientras lo desarrollamos”.

Según dio a conocer, actualmente se encuentran “dando los últimos retoques a la segunda parte de Fantasian, y las cosas empiezan a calmarse” y “para ser completamente honesto con vosotros, no he pensado demasiado cuáles serán los pasos futuros para la compañía o a dónde queremos llegar, y creo que me vendrían bien unas vacaciones entre lo de ahora, y lo que sea que hagamos a continuación. Así que ya veremos lo que ocurre, está todavía por ver”.

Fantasian se encuentra anunciado para Apple Arcade, y se espera que llegue este año a iOS y Mac OS.