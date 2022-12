Far Cry 5, Yakuza: Like a Dragon, Mortal Shell y otros títulos se suman al catálogo de PS Plus Extra y Deluxe en diciembre

Desde PlayStation han dado a conocer que a partir del próximo 20 de diciembre una serie de juegos se sumarán a PS Plus para quienes tiene las suscripciones Extra y Deluxe. Según dieron a conocer, los juegos que se sumarán involucran títulos como Far Cry 5, Yakuza: Like a Dragon y Mortal Shell.

El resto del listado lo completan los juegos: Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Judgment, Yakuza 6: The Song of Life, Middle Earth: Shadow of Mordor, Middle-Earth: Shadow of War, The Pedestrian, Evil Genius 2, Adventure Time Pirates of the Enchiridion, Ben 10: Power Trip, Gigantosaurus The Game, Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition, Worms W.M.D y The Escapists 2

Posteriormente, tras la llegada de estos, el 3 de enero es que llegará WWE 2K22 al servicio.

Lamentablemente la llegada de juegos es acompañada de la salida de otros y es que Assassin ‘s Creed Valhalla, dejará el catálogo de PS Plus Extra el 20 de diciembre.