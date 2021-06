Far Cry 6 te permitirá jugar como villanos anteriores de la saga con un DLC

La filtración finalmente resultó ser verdadera y durante esta jornada Ubisoft confirmó que el Pase de temporada de Far Cry 6 permitirá que los jugadores asuman el papel de tres villanos anteriores de la franquicia: Vaas Montenegro de Far Cry 3, Pagan Min de Far Cry 4 y Joseph Seed de Far Cry 5.

Así, de acuerdo a su anuncio, este contenido post-lanzamiento de Far Cry 6 invitará a los jugadores a adentrarse en “las retorcidas mentes de estos icónicos villanos, descubrir su trasfondo, luchar con sus demonios internos y reunirse con viejas caras conocidas. Todo esto en una nueva experiencia de Far Cry en la que tendrás que morir… y volverlo a intentar”.

Puedes ver el anuncio del Pase de temporada de Far Cry 6 aquí:

Si bien esto es lo más llamativo, el Pase de Temporada no fue lo único de Far Cry 6 que se reveló durante esta jornada y Ubisoft también reveló un nuevo tráiler cinematográfico centrado en Antón Castillo, el villano que será interpretado por Giancarlo Esposito.

Far Cry 6 será lanzado el 7 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia.