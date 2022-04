Flush Man ahora es canon en DC Comics

Un notable guiño a la historia de los cómics de The Flash se concretó en el número más reciente de la serie regular del velocista escarlata.

En el marco de The Flash #781, Wally West llevó a Wallace West hasta Argentina para disfrutar de un helado. Y, mientras el actual Kid Flash protestaba sobre la razón de esa salida, el tercer Flash experimentó una curiosa interacción con un niño que lo saludó como nada más ni nada menos que “Flush Man”.

Naturalmente Wallace se sorprendió por esa mención, después de todo “Flush Man” perfectamente puede sonar como un insulto en inglés. Pero Wally no tardó en aclarar que ese no era el caso y había una razón detrás de todo esto que en nuestro mundo apunta a la editorial Perfil.

Resulta que aquella compañía argentina que estaba encargada de publicar las historietas de DC Comics en Argentina, Chile y Uruguay decidió tomarse una gran licencia creativa a la hora de presentar las aventuras de Wally West como Flash y, en lugar de presentar el cómic como “The Flash” o simplemente “Flash” como en el resto del mundo, decidió renombrarlo como “Flush Man”.

Claramente ese nombre es mucho menos favorable que otras adaptaciones al español de las denominaciones de héroes como Bruno Díaz o Lobezno. No obstante, la implementación de “Flush Man” no fue un simple deseo de maldad de Perfil, sino que todo fue porque otra publicación argentina ya estaba usando el nombre Flash y, para evitar problemas, la editorial decidió renombrar la publicación del velocista escarlata.

“Vamos a hacerla cortita. Donde antes leías Flash, ahora lees Flush Man, el nombre es parecido, convengamos; al igual que su significado; ‘el personaje y sus ‘correrías’ las mismas que los degustadores del buen cómic conocemos de siempre. Entonces ¿a qué se debe este cambio? ¿Capricho editorial? ¿Despiste del traductor? ¿descuido del letrista? ¿gato por liebre? Nada de eso”, explicó la editorial en una publicación antes de dar paso a una analogía sobre los migrantes que concluyó con esta declaración: “Aunque al principio nos enojamos un poco, el pataleo no alcanzó para que aquí Wally West tuviera el mismo nombre que en su ciudad natal. Lugar nuevo, nombre nuevo..vida nueva. Con ese razonamiento nos dimos por satisfechos y decidimos no darle más vueltas al asunto cosa de no crearle más problemas de identidad a este nuevo migrante”.

The Flash #781 fue ilustrado por Fernando Pasarin y escrito por Jeremy Adams, quien ha estado a cargo de toda el regreso de Wally West como el Flash principal desde Future State.

En el contexto de este guiño Adams utilizó su cuenta de Twitter para explicar que se enteró de la existencia de “Flush Man” por un fan de Argentina.

“Para aquellos que están leyendo Flash 781 hoy (¿todos ustedes, verdad?) Me enteré por primera vez del ‘otro’ nombre de Flash en esta entrevista con @SpeedForceArg ¡Me voló la cabeza!”, señaló el guionista.

Y ahora, por cortesía de ese dato y su inclusión en The Flash #781 el infame apodo de Wally en Latinoamérica, “Flush Man”, es canon y será conocido en todo el mundo.