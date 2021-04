Ha muerto Felix Silla, el actor detrás del Tío Cosa en Los Locos Addams

El viernes pasado se informó el fallecimiento de Felix Silla, un actor y doble que es principalmente reconocido por su trabajo como el Tío Cosa en Los Locos Addams.

La muerte de Silla fue informada a través de Twitter por su amigo y compañero de trabajo, Gil Gerard, quien escribió: “Félix murió hace apenas unas horas y lo único bueno que puedo sacar de su fallecimiento es que ya no sufrió más. Lo extrañaré muchísimo, especialmente en los grandes momentos que lo pasamos en nuestros paneles. Simplemente con él diciéndome que me vaya a la mierda”.

Silla tenía 84 años y, de acuerdo a The Hollywood Reporter, murió después de una batalla contra el cáncer de páncreas.

A lo largo de su carrera Silla participó de diversas producciones y aunque en muchas ocasiones su rostro no era visible, sus trabajos más notables incluyen a un ewok en Return of the Jedi, Twiki en Buck Rogers y al mencionado Tío Cosa en Los Locos Addams, la clásica serie de 1964 donde figuró en 17 episodios. Todo además de papeles de diferente importancia en Battlestar Galactica, The Dukes of Hazzard y Star Trek: The Original Series, entre otras producciones.

De hecho, Silla no solo trabajó como actor sino que también apareció como doble en producciones como Indiana Jones and the Temple of Doom, E.T, Poltergeist y Batman Returns.