Half-Life 2 recibirá un mod para realidad virtual en septiembre

Half-Life 2 está próximo a recibir un mod de realidad virtual, el cual lanzará su beta en septiembre próximo.

Este mod está siendo desarrollado por VR Mod Team, quienes señalaron al respecto que “Un proyecto tan grande y ambicioso como Half-Life 2: VR nunca está realmente terminado. Hay muchas cosas que todavía queremos hacer, y aún queremos mejorar, para que sea la mejor experiencia de realidad virtual posible”.

Aunque señalaron que el lanzamiento de la beta del mod apunta a septiembre, explicaron que aún no existe una fecha exacta de lanzamiento, y que aunque el mod será gratuito si requerirá tener una copia original del juego en Steam.

“Desafortunadamente, en este momento, no sabemos si el lanzamiento público inicial se realizará en Steam. Todavía estamos esperando la aprobación de Valve, y no sabemos cuánto tiempo llevará. Si nuestra página de la tienda se aprueba en septiembre, la lanzaremos en Steam según lo planeado. Si no, prepararemos un lanzamiento alternativo fuera de Steam. De cualquier manera, ¡estamos emocionados de que juegues el mod en septiembre”, agregaron.

El mod actualmente ha tenido diferentes pruebas cerradas y funciona con diferentes visores VR como Index, Quest, Vive y Pimax.