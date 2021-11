Henry Cavill quiere volver a interpretar al Hombre de Acero: “Todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman”

Mientras los planes a futuro de Warner Bros y DC están más o menos claros en cuanto a personajes como Batman y Wonder Woman, todavía existe un grado de incertidumbre respecto a qué están tramando las compañías para el futuro cinematográfico de Superman. Después de todo, en paralelo al proyecto de Ta-Nehisi Coates y J.J Abrams, Michael B. Jordan está desarrollando otra producción enfocada en el Superman conocido como Val Zod.

Pero aunque hasta ahora ninguno de esos proyectos contemplaría el regreso de Henry Cavill como Superman, recientemente el actor confirmó que todavía quiere volver a interpretar al héroe.

En el contexto de una entrevista con The Hollywood Reporter, Cavill señaló que cree que aún hay mucho que explorar con su versión de Superman tras lo que se plasmó en Justice League, Batman v Superman y en especial en Man of Steel, la única cinta en solitario que existe hasta ahora para su versión del personaje.

“Todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman, y me encantaría tener la oportunidad (de regresar)”, señaló Cavill.

Man of Steel incluye uno de los momentos más polémicos de la versión de Superman de Cavill porque en un momento clave en el desenlace de la cinta el héroe decide asesinar a Zod para salvar a una familia. Pero Cavill ve a esa controvertida escena como una gran oportunidad para su eventual futuro como Superman.

“El asesinato de Zod dio una razón para que el personaje no volviera a matar nunca más. Superman cayó al suelo y gritó después. No creo que eso estuviera originalmente en el guión, pero quería mostrar el dolor que tenía. Hice tomas mucho más emocionales que no eligieron, habían lágrimas. (Superman) acababa de matar al último miembro restante de su especie. Esa es la elección que tomó en ese momento, y nunca volverá a hacer eso”, sentenció el actor.

“Hay una oportunidad para crecer después de eso, para explorar la psique de Superman como un ser divino profundo, aparentemente invulnerable, pero con un sentimiento real en el interior”, agregó. “Como siempre digo, ‘La capa todavía está en el armario’“.

Si bien la disposición de Cavill es un gran factor a considerar en el posible regreso de su versión de Superman, las ambiciones de Warner Bros y DC no dejan de ser importantes. Así, a la luz de los otros proyectos que las compañías tendrían en mente, Cavill siente que varias versiones de Superman podrían co-existir sin problemas.

“Superman es un ideal. Superman es algo extraordinario que vive dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no tener varios Supermen? Joaquin Phoenix hizo una maravillosa película de Joker. Entonces, ¿qué pasa si no está vinculado al resto de (la franquicia)? Tienen múltiples historias de cómics de Superman sucediendo al mismo tiempo”, señaló el actor.

En ese sentido, mientras Cavill calificó como “emocionante” al proyecto de Superman que se enfocaría en una representación afroamericana del héroe y recalcó que “Superman es mucho más que el color de la piel”, el actor dejó la puerta abierta para su regreso y, si eso no prospera, tampoco descartó de plano sumarse a la franquicia de Marvel Studios.

“He visto varios rumores sobre Captain Britain y sería muy divertido hacer una versión moderna y genial de eso, como la forma en que modernizaron al Capitán América”, señaló el actor al ser consultado si le gustaría sumarse al MCU. “Hay algo divertido en eso y me encanta ser británico”