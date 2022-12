James Cameron filmó Avatar 3 y el principio de Avatar 4 justo después de The Way of Water para evitar el “efecto Stranger Things” con niños que “parecen tener 27 años”

Avatar: The Way of Water llegó al cine más de una década después del debut de la película original de Avatar, pero mientras en términos comerciales esa distancia entre ambas películas conllevó un reestreno de la primera entrega y una fuerte promoción de la secuela, en materia de rodaje implicó una serie de desafíos.

Después de todo, el proceso de desarrollo de Avatar: The Way of Water fue bastante extenso y con la pandemia de por medio provocó que la producción tuviese que lidiar con todo un tema en torno a sus actores más jovenes porque mientras en el caso de Sam Worthington y Zoe Saldaña el tiempo no era un problema para que retomaran sus papeles como Jake Sully y Neytiri, en el caso de quienes interpretan a sus hijos el panorama era más complicado.

En una entrevista con EW el director de Avatar: The Way of Water, James Cameron, explicó que una de las razones por las que quiso filmar Avatar 3 y el principio de Avatar 4 justo después de The Way of Water fue para evitar que los actores que dan vida a los niños de la cinta crecieran demasiado y pasara algo similar a Stranger Things, la popular serie de Netflix cuyo lento desarrollo ha provocado que los actores detrás de Eleven y compañía naturalmente se vean mayores que sus personajes.

“(Filmé las películas de manera consecutiva porque) de lo contrario, obtienes, y me encanta Stranger Things, pero obtienes el efecto de Stranger Things donde se supone que todavía están en la escuela secundaria (pero) parecen tener 27 años”, dijo Cameron. “Sabes, me encanta el programa. Está bien, suspenderemos la incredulidad. Nos gustan los personajes, pero, ya sabes”.

De hecho el afán de Cameron por evitar el “efecto Stranger Things” en la saga de Avatar habría sido tal que tiempo atrás The Hollywood Reporter contó que cuando el cineasta le escribió al gobierno de Nueva Zelanda para obtener la autorización necesaria para rodar durante la pandemia una de sus preocupaciones era evitar que Jack Champion, el actor tras Spider, creciera demasiado.

Por ahora no hay muchos detalles sobre qué ofrecerán Avatar 3 y Avatar 4. No obstante, mientras 20th Century todavía no formaliza sus planes para el futuro de Pandora, se ha anticipado que cada secuela sería mejor que la anterior y en particular la cuarta película sería sorprendente.