James Cameron promocionó el relanzamiento remasterizado de Avatar en cines

De cara al estreno de la secuela a mediados de diciembre, el director James Cameron presentó un tráiler para promocionar el relanzamiento que tendrá la primera película de Avatar en cines.

El realizador recalcó que la presentación involucrará una remasterización 4K HDR que mantendrá la característica que hizo de la película todo un éxito que marcó una nueva tendencia a comienzos de la década pasada: el 3D.

Avatar es a la fecha la película más exitosa de todos los tiempos, recaudando a la fecha $2,847 millones de dólares.

Su relanzamiento se concretará de forma limitada en cines de todo el mundo, incluido Chile. Por su parte, Avatar: The Way of The Water será estrenada el próximo 16 de diciembre.