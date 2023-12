James Gunn cree que los cameos son un problema en las películas de superhéroes actuales

James Gunn, el encargado del nuevo universo cinematográfico de DC se ha referido a los cameos en las películas de superhéroes actuales, una práctica más que difundida entre el género y que el director no ve del todo bien.

A través de Threads es que Gunn se refirió al respecto cuestionando cuando los personajes aparecen sólo por unos segundos sin un mayor impacto en la trama. “Yo llamo eso ‘Cameo Porn’ y ha sido uno de los peores elementos de las películas recientes de superhéroes”, escribió.

Según agregó, “Si un personaje está en una película, tiene que tener una razón para estar allí en cuanto a la historia”.

De acuerdo a lo que complementó en otro mensaje, “No me importan los cameos reales: si es un vistazo o un momento, un easter egg. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante metiendo personajes con calzador; no están allí porque la historia lo requiere, sino por alguna otra razón”.

Actualmente James Gunn se encuentra trabajando en Superman: Legacy, la primera película que tendrá este nuevo universo cinematográfico y que según se ha conocido contará con una serie de cameos como el Green Lantern de Nathan Fillion y la Hawkgirl de Isabela Merced.