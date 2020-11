James Gunn desestimó los rumores sobre una supuesta aparición de Green Arrow en la serie de Peacemaker

A raíz del final de Arrow y el debut de Black Canary en la película Birds of Prey no han sido pocos los fanáticos que durante los últimos meses se han preguntado cuanto tardará DC en presentar a una nueva versión de Oliver Queen en sus series o películas.

En ese escenario, días atrás un portal llamado Small Screen publicó una supuesta exclusiva donde aseguraba que James Gunn supuestamente planeaba incluir a Green Arrow en la nueva serie de Peacemaker. Todo como parte de un rumoreado reinicio del personaje.

Pese a que ese portal no es una fuente confiable establecida, el rumor no tardó en esparciese y durante este lunes llegó ante el propio creador de la serie y director de The Suicide Squad, quien no tardó en desestimar esa supuesta información.

“Es un sinsentido”, escribió Gunn en su cuenta de Twitter en respuesta a un fanático que le preguntó por la supuesta aparición de Green Arrow en la serie de Peacemaker.

Por supuesto, no faltarán quienes interpreten las palabras de Gunn como una forma de resguardar un secreto. Sin embargo desde TV Line, un portal establecido y con mayor grado de credibilidad, dicen que efectivamente WarnerMedia aún no tiene planes para presentar a una nueva versión de Green Arrow y por ende no veremos al arquero esmeralda en la serie de Peacemaker.

La serie de Peacemaker será encabezada por John Cena como el personaje titular y se presentará como una expansión de la propuesta de The Suicide Squad que además incluirá a personajes como Vigilante y un nuevo personaje que será interpretado por Danielle Brooks.