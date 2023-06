James Gunn dispara a las producciones de superhéroes: “La gente se ha vuelto muy perezosa con sus historias”

Como parte de una participación en el podcast “Inside of You”, el director y co-presidente de DC Studios, James Gunn, realizó una promesa: el nuevo universo DC “no se extenderá demasiado” ya que considera que hay demasiadas películas y series de superhéroes en la actualidad.

Dicho universo comenzará con la nueva película de Superman que él mismo dirigirá, pero desde ya Gunn está asegurando que tendrán cuidado en la forma en que avanzan y no planean poner todas los huevos en la canasta.

“Vamos a tener mucho cuidado con el producto que lanzamos y nos aseguraremos de que todo sea tan bueno como sea posible”, dijo Gunn sobre reiniciar al universo de superhéroes. También explicó que buscarán contar con una narración más activa en el futuro.

La crítica de Gunn sobre el estado de las películas de superhéroes

Como parte de la misma conversación, el director, productor y guionista cuestionó al estado actual de género, no solo en términos de sus historias, sino que también como abordan los personajes e inclusive cómo concluyen las películas.

“La gente se ha vuelto muy perezosa con sus historias de superhéroes. Y han llegado al lugar donde dicen: ‘Oh, es un superhéroe, hagamos una película sobre eso’. Y luego dicen: ‘Oh, hagamos una secuela, porque a la primera le fue bastante bien’, y no lo dicen pensando en: ‘¿Por qué esta historia es especial? ¿Qué hace que esta historia se diferencie de otras historias? ¿Cuál es la historia en el corazón de todo esto? ¿Por qué es importante este personaje? ¿Qué hace diferente a esta historia que satisface la necesidad de que la gente en los cines vaya a verla?’”. aseguró Gunn.

“La gente se ha vuelto un poco perezosa y hay muchas cosas biff, pow, bam que suceden en las películas y estoy viendo terceros actos de películas de superhéroes donde realmente no siento que haya una rima. o la razón de lo que está pasando... No me importan los personajes. Y se han vuelto demasiado genéricos”, finalizó.

Obviamente lo anterior no solo involucra a las películas DC, pero Gunn puntualizó una crítica general sobre los productos de superhéroes. Pero claramente se puede hacer esa lectura sobre el trabajo de sus propios exjefes en Marvel Studios.