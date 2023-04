James Mangold confirmó que escribirá y dirigirá la película de La Cosa del Pantano

Como parte de su participación en el evento Star Wars Celebration, en donde fue revelado que dirigirá una nueva película situada en el pasado de la saga galáctica, el director James Mangold confirmó que dirigirá y escribirá una película de La Cosa del Pantano, el clásico personaje de DC Comics.

En conversación con Collider, Mangold puntualizó que por ahora no tiene claro cual producción se estrenará primero, pero recalcó que está escribiendo ambas películas en este momento.

Lo más llamativo para los fans es que no solo Mangold reconoció la importancia del trabajo de Alan Moore, responsable de la etapa más popular del personaje en los cómics, sino que también el aporte del dibujante Bernie Wrightson, co-creador del personaje,

En ese sentido, el director James Gunn, co-presidente de DC Studios y quien encabeza creativamente el futuro de ese universo de superhéroes, explicó que conversar con Mangold fue una prioridad.

“Por supuesto, cuando comenzamos a trazar el rumbo del DCU, una de las primeras personas con las que hablé fue el súper talentoso James Mangold sobre escribir y dirigir su proyecto de pasión, la Cosa del Pantano”, dijo Gunn a través de Twitter.

La Cosa del Pantano es una de las cinco películas ya anunciadas para el nuevo universo DC. Siendo parte de un “Capítulo Uno” lllamado “Dioses y Monstruos”, las otras películas serán Superman: Legacy del propio Gunn junto a la adaptación de The Authority.

Además también habrá una película llamada The Brave and the Bold que reunirá a Batman y Robin en versión Damian Waynme. Finalmente, la última película anunciada es Supergirl: Woman of Tomorrow, que toma su nombre de una excelente saga reciente escrita por Tom King.