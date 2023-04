Jason Momoa estaría molesto porque Warner Bros no siguió su propuesta para Aquaman and the Lost Kingdom

En enero de este año el actor Jason Momoa contó que escribió un tratamiento para Aquaman and the Lost Kingdom, su segunda película como Arthur Curry cuyo estreno está fijado para diciembre de 2023.

Según explicó el actor en ese entonces, aquel tratamiento que trazó junto a su pareja, tenía 55 páginas y tomaba su experiencia exponiendo ante la ONU sobre derretimiento de los casquetes polares para presentar una historia que, en lugar de lidiar con grandes villanos, enfrentaba a Aquaman con la destrucción de la Tierra por acción humana.

Pero aunque ese entonces Momoa dio a entender que aquella historia estaría en Aquaman and the Lost Kingdom, ahora el actor indicó que Warner Bros no siguió dicha idea.

Según explica Men’s Health en su entrevista con Momoa el actor dijo que “Warner Bros. compró pero no siguió (el tratamiento) por completo” y eso “lo molesta y lo convierte en un riff salado y apasionado”.

“Esa es la razón por la que me encanta dirigir y crear”, señaló Momoa. “No quiero simplemente decir: ‘Estoy actuando. Estaré en mi tráiler. Me encanta poder arder por lo que creo. He visto algunas de las actuaciones más impactantes de primera mano y las he visto editadas, y fueron increíbles. Ojalá pudiera decirte quién fue. Estoy como: ‘¿Qué diablos?’ Vi a este tipo que tenía que estar jodidamente emocionado. Lee las líneas. Pero este hijo de puta lo mató cuando llegó la edición y fue aplaudido por ello. En ese momento, dije: ‘Vaya, esta mierda está hecha en la edición’”.

Momoa no profundizó en las razones tras los cambios en la secuela de Aquaman, pero remarcó que la recepción de la primera cinta, que consiguió más de $1,148 millones de dólares a nivel mundial lo sorprendió.

“Bueno, para ser completamente honesto, estaba absolutamente desconcertado de que ‘Aquaman’ fuera tan bien recibida. He hecho cosas increíbles que nadie ve y a nadie le importa una mierda. Simplemente no sabes en este negocio. No voy a hacer cosas y pensar: ‘Oh, voy a obtener $ 1 mil millones en esto’. Entro y hago mi mejor trabajo”, comentó.

Por ahora se desconoce qué pasará a futuro con Aquaman ante el nuevo proyecto para las adaptaciones de DC que Peter Safran y James Gunn está trazando con DC Studios, por lo que Momoa también reflexionó sobre su tiempo como el personaje.

“No es que no me importe Aquaman; es un personaje maravilloso”, dijo Momoa. “Aquaman es probablemente el personaje más duro en la historia de los cómics. Se burlaron de él y lo ridiculizaron, pero traté de darle corazón y alma, y estoy orgulloso de eso en cierto modo. ¿Siento presión para que (la secuela) funcione bien? No. Todo lo que puedo hacer es darlo todo. Pero está en manos de muchas otras personas”.

Aquaman and the Lost Kingdom fue dirigida por James Wan y sería parte del antiguo DCU, por lo que aunque Peter Safran estaría dispuesto a seguir colaborando con Momoa, el futuro de la saga y la versión de Arthur Curry de Momoa probablemente dependerá de la recaudación que consiga tras su estreno en diciembre.