Jerry Seinfeld “arreglaría” algunos episodios de Seinfeld

Seinfeld ya está disponible en Netflix y con ello inevitablemente se ha vuelto a hablar sobre la famosa sitcom que debutó en 1989.

Así, aunque remarcó que no está arrepentido y al igual que muchos fanáticos recuerda de buena manera a esta producción, recientemente Jerry Seinfeld señaló que estaría interesado en cambiar algunos elementos de Seinfeld.

Concretamente en una conferencia de prensa por la llegada de la serie a Netflix, el creador y protagonista de la reconocida sitcom fue consultado respecto a si le gustaría rehacer o desechar ciertos episodios.

“Hay varios de ellos con los que me encantaría intentarlo, pero realmente no creo, filosóficamente, en cambiar o incluso pensar en el pasado”, dijo Seinfeld (vía Deadline). “Mi filosofía de vida es que (sucedió) de la forma en que sucedió y vamos a partir de allí. Y esa es la mejor manera de vivir”.

“Creo que el arrepentimiento es una posición filosófica con la que no estoy de acuerdo”, agregó. “En cierto modo asume que podrías haber cambiado el pasado, así que ni siquiera pensaría en eso. Pero si me obligaras o me dieras una máquina del tiempo, sí, hay algunas (cosas), arreglaría algunas cosas“.

Según cuenta People, Seinfeld no quiso especificar qué episodios cambiaría en ese hipotético escenario, por lo que los fanáticos solo podrán especular al respecto.

Seinfeld ya está disponible en Netflix, sin embargo, la serie presenta algunos problemas debido a su relación de aspecto.