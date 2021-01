Jodie Turner-Smith interpretará a la protagonista de Blood Origin, la serie precuela de The Witcher

La nueva serie ambientada en el mundo de The Witcher ya encontró a su protagonista. De acuerdo a Deadline, Netflix aseguró a Jodie Turner-Smith para protagonizar The Witcher: Blood Origin, la nueva producción que pretende presentarse como una precuela de la historia de Geralt de Rivia.

Turner-Smith, quien es conocida por su trabajo en apuestas como Queen & Slim y Nightflyers, dará vida a Éile, “una guerrera de élite bendecida con la voz de una diosa, que ha dejado su clan y su posición como guardiana de la Reina para seguir su corazón como músico nómada. Un gran ajuste de cuentas en el Continente la obliga a volver al camino de la espada en su búsqueda de venganza y redención”, según la descripción consignada por Deadline.

The Witcher: Blood Origin es uno de los múltiples proyectos que Netflix está desarrollando para seguir expandiendo el mundo de The Witcher y, de acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, esta nueva producción estará ambientada 1.200 años antes que la serie principal y su trama girará en torno al surgimiento del primer brujo y cómo “los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron en uno solo”.

Esta nueva serie aún no tiene una fecha de estreno, pero contemplará seis episodios y será comandada por Declan de Barra como productor ejecutivo y showrunner, mientras que Lauren Schmidt Hissrich, la responsable de The Witcher, participará como productora ejecutiva y Andrzej Sapkowski, el autor de los libros de The Witcher, se desempeñará como consultor creativo.