Joe Quesada vuelve al mundo del murciélago con portadas variantes de Batman #900

En mayo, DC Comics publicará Batrman #135, un número que no solo marcará la conclusión de la actual saga “The Bat-Man of Gotham” comandada por el escritor Chip Zdarsky, sino que también se instalará como un número de celebración ya que corresponderá al número 900 de la historia de la serie centrada en el hombre murciélago.

En ese escenario de celebración, Zdarsky será acompañado por dibujantes como Mike Hawthorne, Mikel Janin y Jorge Jiménez, pero también tendrá una serie de portadas variantes conectivas a cargo del legendario Joe Quesada, el antiguo Editor en Jefe de Marvel Comics que volverá al cómic de Batman tras su alejamiento de DC Comics durante la década de los noventas.

“Después de años de no dibujar a Batman, es posible que haya compensado en exceso con 23 en una sola pieza. Para aquellos que se preguntan por qué se omitieron algunas versiones, hay dos razones, ninguna de las cuales tiene que ver con la increíble historia: 1. No cabría más aunque quisiera y 2- Estaba muy cansado”, reveló al presentar su ilustración que será dividida en las portadas variantes.

La portada creada por Quesada involucra a decenas de versiones de Batman, incluyendo a la versión televisiva de Adam West, el de historias como La Caída del Murciélago, Batman Beyond, Flashpoint Batman, Batmito y el villano Batman Que Ríe, entre muchos otros.

Batman #135 (También conocido como Batman #900) será publicado el próximo 2 de mayo.