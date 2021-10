Joss Whedon quería que Zooey Deschanel interpretara a Wasp en The Avengers

Quizás una de las partes más entretenidas sobre el desarrollo de las películas de Marvel Studios tiene que ver con las ideas que se descartaron para distintas cintas y los actores que fueron considerados y, por distintas razones, finalmente no se quedaron con un papel. Y, esta historia sobre The Avengers tiene todos esos ingredientes.

Durante esta semana se publicó The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, un nuevo libro que como indica su nombre está enfocado en la realización del popular universo cinematográfico de superhéroes que actualmente es amparado por Disney.

Esta publicación a cargo de Tara Bennett y Paul Terry contiene varios detalles sobre las distintas entregas que actualmente componen el MCU y, según recoge /Film, en el relato sobre The Avengers incluye una historia al más puro estilo de What If...?

Como probablemente habrán escuchado durante los últimos años, durante un punto del desarrollo de The Avengers se consideró incluir a Wasp como parte de la trama. Si bien ese dato no es nuevo, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe explica que esa decisión se habría tomado debido a un conflicto con la agenda de Scarlett Johansson, la actriz detrás de Black Widow.

“The Wasp sucedió porque hubo un período corto en el que parecía que no íbamos a poder conseguir a Scarlett (debido a conflictos de programación), así que entré en pánico. Pensé, ‘Espera, podríamos hacer The Wasp’”, contó Whedon en el libro.

De acuerdo al director de The Avengers, ese borrador del guión terminó por darle una gran importancia a Wasp. No obstante, todo el tema con Johansson se resolvió y la idea fue descartada.

“Me enamoré de (esa idea). Pero conseguimos a Scarlett y luego me di cuenta de que había escrito toda esta película sobre The Wasp. Vaya”, dijo Whedon. “Compensé en exceso allí”.

Pero quizás lo más llamativo que agrega este nuevo libro a la historia sobre el potencial debut de The Wasp en The Avengers es que Whedon habría querido que Zooey Deschanel (New Girl) interpretara al personaje.

“Todo se trataba de The Wasp. (Whedon) Quería elegir a Zooey Deschanel”, señala el libro antes de añadir que Wasp “era el personaje más divertido de toda la película y estaba bien escrito”.

Por supuesto, a estas alturas nunca sabremos si Deschanel habría aceptado el papel y cómo habría cambiado el MCU con el debut de Wasp en The Avengers. De hecho, tampoco queda claro qué versión de Wasp (Hope o Janet) habría sido parte de esta historia. No obstante, este no deja de ser un antecedente curioso sobre una de las entregas más importantes del MCU.