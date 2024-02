Kadokawa, empresa matriz de FromSoftware, adquieren el estudio tras Octopath Traveler

Kadokawa Corporation, empresa matriz de FromSoftware, ha adquirido Acquire, el estudio que desarrolló los juegos de Octopath Traveler.

Acquire se fundó en 1994 y ha trabajado previamente con subsidiarias de Kadokawa en juegos como Tenchu y Way of the Samurai.

A través de un comunicado desde Kadokawa apuntaron que “Al adquirir la compañía, que ha producido títulos con millones de ventas, esperamos generar sinergias con nuestras subsidiarias existentes relacionadas con videojuegos, fortalecer nuestras capacidades de planificación y desarrollo en todo el grupo y mejorar nuestra línea de juegos de consola”.

A pesar de la compra, la IP de Octopath Traveler, el exitoso RPG que tuvo dos entregas y que cautivó con su HD-2D, aún pertenece a Square Enix por lo que se ve difícil que se llegue a concretar una tercera entrega, a menos que se alcance un nuevo acuerdo o cambie el desarrollador.