Kathryn Hahn formará parte del elenco de Knives Out 2

Las novedades sobre Knives Out 2 no se detienen y aunque todavía no existen muchos antecedentes sobre la trama de la película, su elenco sigue sumando a nombres conocidos.

Así, después de incorporar a Dave Bautista, Janelle Monae y Edward Norton días atrás, ahora THR reveló que la película reclutó a Kathryn Hahn (I Know This Much Is True, WandaVision).

Por ahora no está claro qué papel interpretará Hahn en la película que será dirigida por Rian Johnson. De hecho, aparte de que Daniel Craig volverá como el detective Benoit Blanc, no existen antecedentes sobre el resto de los personajes.

Knives Out 2 será la primera de las entregas que se presentará a partir del éxito de la película de 2019 que con un elenco compuesto por Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon y Toni Collette, entre otros y alcanzó una considerable recaudación para su presupuesto.

Por cortesía de un reciente acuerdo, Knives Out 2 y Knives Out 3 llegarán a Netflix. No obstante, aunque se espera que esta nueva película se filme pronto en Grecia, aún no tiene una fecha de estreno.