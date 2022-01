Keanu Reeves no estaría comprometido para realizar más películas de The Matrix

Pese a que el propio actor señaló que estaría dispuesto a realizar otra película de The Matrix, por el momento no habría nada que vincule a Keanu Reeves una potencial The Matrix 5.

De acuerdo a un artículo de The Hollwyood Reporter, el contrato del actor para The Matrix Resurrections no tenía opciones para una secuela. Y eso, sumado a la incertidumbre respecto al interés de Lana Wachowski en realizar otra película de la saga de Neo, sería un factor en las dudas que existen al respecto sobre la continuidad de esta franquicia.

Después de todo, aunque surgieron algunos rumores que plantearon que The Matrix Resurrections daría pie a una nueva trilogía e incluso una serie de esta franquicia, The Hollwyood Reporter indica que sus fuentes vinculadas a HBO Max insisten en que no hay una serie en desarrollo. Todo mientras que desde Warner Bros tampoco han confirmado los supuestos planes para realizar más películas de The Matrix.

Así, aunque sería fácil decir que todo esto estaría en línea con lo que planteó la propia Lana Wachowski sobre la continuidad de la saga, The Hollwyood Reporter sostiene que habría un factor económico en juego y que Warner Bros y HBO Max estarían bajándole el perfil a los rumores debido la recaudación de The Matrix Resurrections ya que aunque la película habría tenido un buen desempeño en HBO Max, hasta la fecha solo ha recaudado $106 millones de dólares a nivel mundial y su realización habría costado más de $190 millones de dólares.

Pero considerando que Warner Bros ya había pensado en hacer The Matrix 4 si Lana y Lilly Wachowski, probablemente todavía sea muy pronto para descartar de plano la posibilidad de The Matrix 5 y por ahora lo único concreto sería que por el momento no habría nada comprometido para esa potencial película.