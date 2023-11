Kevin Feige responde a los rumores del regreso de los Avengers originales al MCU

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige se ha referido a los recientes rumores que apuntan que se estaría analizando la posibilidad de traer de regreso a los Avengers originales al Universo Cinematográfico marvel.

En el marco de la premier de The Marvels, es que Feige en conversación con Entertainment Tonight (Vía ScreenRant) respondió a los rumores surgidos en las últimas semanas.

“Tenemos que ver. ¿Es esa la respuesta? Los Avengers caídos regresan... ¿es ese [el nuevo rumor]? Literalmente no lo he visto. No discutimos eso [después de que le explicaran el rumor] tras el retiro la verdad. Estamos haciendo un proyecto con Scarlet. Amo a Robert, él es parte de la familia pero en términos de regresar, tendremos que ver”, señaló.

Cabe recordar que el reporte apuntaba a que se estaría discutiendo de forma interna el traer de regreso al Iron Man de Robert Dawney Jr y a la Black Widow de Scarlett Johansson, ambos personajes que perdieron la vida en Avengers: Endgame (2019).

Actualmente hay dos películas de Avengers en el calendario del MCU ,por un lado Avengers: Kang Dynasty que se estrenará el 1 de mayo de 2026 y Avengers: Secret Wars programada para el 7 de mayo de 2027.

Cabe recordar que tras el estreno de Endgame, el MCU no se encuentra en el mejor de sus momentos con las diferentes películas y series no logrando el éxito esperado.