Kevin Maguire recreó su icónica portada de Justice League con una versión envejecida del equipo

¿Cuál es la portada que más recuerdan de los cómics de DC? Si son fanáticos de Batman es probable que piensen en alguna de las historias clásicas del personaje o, si gustan de los eventos, quizás tienen en mente a ese memorable momento de Superman y Supergirl en Crisis En Tierras Infinitas #7. Pero aunque las respuestas a esa interrogantes seguramente serán distintas para cada fanático, es innegable que la cubierta de Justice League #1 (1987) siempre debería aparecen en ese tipo de consideraciones.

Después de todo, aquella ilustración realizada por Kevin Maguire para la etapa del cómic escrita por J.M Dematteis y Keith Giffen es todo un ícono y ha inspirado múltiples homenajes a lo largo de los años.

Pero aunque instancias como la versión pandémica que el propio Maguire realizó de la portada en 2020 no dejan de ser llamativas, quizás para los más nostálgicos el nuevo diseño del artista quedará como su homenaje favorito a la Liga de la Justicia Internacional.

Resulta que esta semana Maguire utilizó su cuenta de Twitter para compartir una nueva versión de su portada para Justice League #1 pero que muestra cómo se verían ahora los héroes de esa cubierta si hubiesen envejecido en los más de 30 años que han pasado desde la publicación de aquel número.

“Ahora que pasó el 35 aniversario de JLI, me puse a pensar cómo se verían ahora y creo que PODRÍAN verse así”, escribió Maguire junto al dibujo que muestra a un Guy Gardner que no ha perdido su actitud, además de un Booster Gold y Blue Beetle que seguirían tan amigos como siempre, y hasta una versión envejecida de G’nort aunque lamentablemente figuras de la portada original como Capitán Marvel/Shazam no están presentes.

Por supuesto, esto no es canon ni nada por el estilo y más bien es una humorada en recuerdo a una clásica portada.