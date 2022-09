La batalla por los recursos de la nación de T’Challa será el foco de Black Panther: Wakanda Forever

Después del conmovedor adelanto de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios lanzó un nuevo adelanto de Black Panther: Wakanda Forever durante esta semana y en el contexto de la D23.

Pero aunque lamentablemente aquel avance no fue publicado en internet y quedará como un material exclusivo para los asistentes la convención de Disney, algunas descripciones nos permiten saber qué se mostró y cómo influirá eso en la trama de la secuela de Black Panther.

Ante todo, de acuerdo a THR, el clip de Black Panther: Wakanda Forever que se mostró en la D23 mostraba una “lucha global por los recursos de vibranium”. Y aquella disputa comenzaría en el momento más duro de Wakanda tras la muerte de T’Challa (Chadwick Boseman) porque el resto de las naciones tratarían de aprovecharse del pueblo de Black Panther.

De hecho desde Gizmodo explican que el nuevo avance de Wakanda Forever arranca con la reina Ramonda (Angela Bassett) en la ONU y debe lidiar con países que están muy molestos porque el país de Black Panther había ocultado sus recursos. No obstante, la monarca no cede ante esos reclamos y señala que la política anterior de su país contra compartir el Vibranium no era porque tenían miedo de su poder, sino que se debía al temor de lo que la gente pueda hacer con ese recurso.

Así, el tráiler de Wakanda Forever para la D23 refuerza aquella preocupación mostrando soldados invadiendo una planta de Vibranium pero cuyos planes logran ser frustrados por Okoye. Todo antes de dar paso a escenas de Namor (Tenoch Huerta) reclamando porque la revelación de Wakanda también puso en peligro a su pueblo, que en esta versión renovada del personaje para el MCU será la ciudad submarina de Talocan.

Y quizás lo más llamativo es que Gizmodo describe que “en algunas de las imágenes, M’Baku (Winston Duke) salta del agua e intenta aplastar a Namor con su bastón, pero se le rompe en la espalda. ‘Muéstrales quiénes somos’, dice Ramonda mientras Black Panther desciende después de un montón de escenas de acción adicionales”.

Si bien Marvel Studios aún no dice quién será el sucesor de Black Panther, THR sostiene que ese clip “insinúa” que “Shuri (Letitia Wright) tomaría el manto de Black Panther”.

“Estamos de vuelta. Estoy emocionado de que todos vean Wakanda después de Infinity War, después de Endgame, después de todo lo que ha sucedido hasta ahora”, comentó Winston Duke en el panel (vía Deadline). “Todo es más grande es mejor, y nuevo. No soy el personaje con más inclinaciones tecnológicas, pero la tecnología es divertida, es diferente, no es nada que hayas visto”.

El elenco de Black Panther: Wakanda Forever contará con Angela Bassett como Ramonda, Letitia Wright como Shuri, Lupita Nyong’o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, Winston Duke como M’Baku, Florence Kasumba como Ayo, Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart, Michaela Coel como Aneka, Tenoch Huerta como Namor y Martin Freeman como Everett K. Ross.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 10 de noviembre en cines y a partir de su premisa y el papel de Dominique Thorne como Riri Williams dará pie a al serie de Ironheart cuya trama contará con personajes como Anthony Ramos como Parker Robbins/ The Hood y Jim Rash nuevamente como el funcionario del MIT que apareció en Captain America: Civil War.