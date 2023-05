La escena post-créditos de Rápido y Furioso 10 incluye un sorpresivo regreso

Aunque en algún momento se juró que no existían posibilidades para concretarlo, un nuevo reporte indica que la escena post-créditos de Fast X, la próxima película de la saga de Rápido y Furioso, incluirá el retorno de una clásica figura de la franquicia.

El reporte del portal TheWrap inevitablemente involucra un spoiler, ya que se trata de información que hasta ahora había sido guardada bajo siete llaves, pero los impulsos promocionales siempre pueden implicar que el propio estudio esté tras la filtración.

Aún así, es necesaria la aleta de spoiler.

Aunque probablemente alguien podría apostar por un retorno digital de Paul Walker, lo que de una u otra forma se utilizó para cerrar la historia de su personaje en el pasado, la gran sorpresa de la escena post-crédito implica el retorno de Dwayne Johnson en el rol de Luke Hobbs.

En el pasado, el propio actor había llegado a revelar sus frustraciones con Vin Diesel, con quien compartió pantalla en tres películas de la saga a partir de Fast Five. Un reporte inclusive llegó a plantear que los actores dirimían la cantidad de golpes y la forma en que sus personajes eran presentados en contraposición al otro en las secuencias de peleas.

En diciembre de 2021, Johnson planteó que no había ninguna opción de volver. “Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a que la franquicia sea exitosa, pero que no hay posibilidad de que vuelva”, explicó el exluchador.

Más aún, tengan en cuenta que su película de spin-off, Hobs & Shaw, fue ampliamente criticada por otros miembros del elenco, como fue el caso de Tyrese Gibson.

Pero la más reciente película de The Rock, la película de superhéroes “Black Adam”, fue todo un fracaso, lo que podría haber cambiado su postura ante la necesidad de definir su futuro en las franquicias cinematográficas más populares.