La familia de Billy destaca en los nuevos pósters de Shazam! Fury of the Gods

Un nuevo vistazo a Shazam! Fury of the Gods ha sido revelado. Si bien todavía no hay muchas novedades formales sobre la película, durante los últimos días en redes sociales aparecieron nuevos pósters de la secuela de Shazam.

Estos pósters se enfocan en las versiones heroicas de Billy Batson y su familia. Así, mientras en un afiche vemos solo a Shazam, en el otro el héroe desataca junto a sus hermanos.

Shazam! Fury of the Gods fue dirigida por David F. Sandberg y será encabezada por Zachary Levi, Asher Angel, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler y Jack Dylan Grazer, entre otros.