La franquicia de Game of Thrones podría expandirse con una serie animada sobre el Imperio Dorado de Yi Ti

Mientras House of the Dragon se mantiene como el único spin-off oficial de Game of Thrones, HBO Max seguiría considerando nuevos proyectos para expandir a la franquicia basada en los libros de George R.R. Martin y que fue popularizada por la serie de 2011 producida por David Benioff y D. B. Weiss.

Así, en paralelo a los reportes sobre distintas ideas para producciones live-action, ahora The Hollywood Reporter sostiene que HBO Max estaría contemplando a dos nuevos proyectos animados.

Previamente ya se había abordado la posibilidad de una serie animada dentro del universo de Game of Thrones y aunque ese proyecto aún no se ha concretado, The Hollywood Reporter sostiene que una de las nuevas ideas que estaría contemplando el streaming de WarnerMedia se enfocaría en el Imperio Dorado de Yi Ti.

Dicho aspecto del mundo de “Canción de hielo y fuego” nunca figuró en Game of Thrones, sin embargo, se sabe que es una región de Essos inspirada por la china imperial.

Por supuesto, por ahora no hay nada que garantice que esta potencial serie animada del Imperio Dorado de Yi Ti se concretará. De hecho, en el mismo reporte, The Hollywood Reporter reveló que un proyecto que se había anunciado previamente y pretendía explorar al sector de Flea Bottom de King’s Landing ya no seguirá adelante.