La nueva foto de Jurassic World: Dominion incluye una referencia a Jaws

Durante esta semana la revista Empire dio a conocer una nueva foto de Jurassic World: Dominion, la próxima película de la franquicia de los dinosaurios.

La foto es una simple imagen detrás de escenas que muestra a Chris Pratt y Omar Sy conversando con el director Colin Trevorrow en medio del rodaje. Todo en el marco de una escena sobre un bote y dentro de lo que aparentemente sería un estrecho túnel.

No obstante, lo más llamativo de la imagen es que hay una pequeña pero notable referencia a Jaws.

Si se fijan, el bote se llama “Fair Spanish Lady” y como recordarán, durante la recordada película de Steven Spielberg, Quint entona una canción que precisamente dice“farewell and adieu to you, Spanish ladies”.

En Jurassic World: Dominion los dinosaurios rondarán libres por la Tierra debido a los eventos del final de Jurassic World: Fallen Kingdom. En ese sentido, no parece muy descabellado plantear que este guiño a Jaws podría apuntar a un futuro poco prometedor para el bote de la foto. Después de todo, nadie ha olvidado cómo terminó Quint.

Jurassic World: Dominion planea estrenarse en junio de 2022.