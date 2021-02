La nueva película de Contracara no será un remake, sino una secuela

Ayer se dio a conocer que el director Adam Wingard (Godzila Vs Kong) estaba trabajando en un remake de Contracara, la película de acción de 1997 dirigida por John Woo. Ante la posibilidad de una nueva versión, muchos habrán pesado que no se puede replicar el vistoso trabajo del director hongkonés o las extremas actuaciones de John Travolta y, especialmente, Nicolas Cage.

Pero ahora, el propio Adam Wingard apareció para calmar los ánimos y aclaró el panorama de la película.

En una publicación en su Instagram el director explicó: “Yo JAMÁS podría re imaginar o rehacer Contracara. Es una película de acción perfecta. Simon Barret y yo estamos escribiendo una SECUELA directa”.

Así, la nueva película será una continuación de la original, lo que definitivamente deja la puerta abierta para que John Travolta y Nicolas Cage vuelvan a enfrentarse en pantalla, aunque todavía no está confirmada su participación. Wingard co escribirá el guion junto con Simon Barret y, por ahora, no hay una fecha de estreno.