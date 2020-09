La nueva película de The Craft presentó su primer tráiler

Los reportes finalmente resultaron ser ciertos y durante este martes Blumhouse no solo dio a conocer el primer tráiler de la nueva película de The Craft, sino que también confirmó que la cinta llamada The Craft: Legacy tendrá un estreno digital en Estados Unidos.

The Craft: Legacy fue escrita y dirigida por Zoe Lister-Jones (Band Aid), y como plantea este nuevo adelanto, seguirá la historia de cuatro adolescentes que se convierten en brujas pero rápidamente comienzan a perder el control sobre sus nuevos poderes.

Esta cinta está basada en la película de 1996 y más que un remake se presentará como una “secuela espiritual” de aquella entrega. En ese sentido, pueden esperar varios guiños a la versión original a lo largo de esta producción que contará con Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone y Zoey Luna detrás de las protagonistas.

Para conocer más de la propuesta de The Craft: Legacy puedes ver su primer tráiler a continuación:

The Craft: Legacy se estrenará este 28 de octubre a través de plataformas digitales en Estados Unidos, pero Deadline precisa que la película aún planearía un estreno internacional en cines.