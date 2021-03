La nueva serie de Chucky reveló a su elenco

La última vez que escuchamos sobre la nueva serie de Chucky fue para enterarnos que su desarrollo había sido postergado debido al coronavirus. Pero desde ese momento ya han pasado varios meses y aunque la amenaza de la pandemia sigue presente, la próxima producción del muñeco diabólico está comenzando a avanzar y durante esta semana se reveló a gran parte de su elenco.

De acuerdo a Collider, la serie amparada por el guionista y director Don Mancini reclutó a Devon Sawa (Final Destination) para interpretar a un misterioso papel que tendrá una presencia regular en la serie.

Todo mientras Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson (PEN15) y Alyvia Alyn Lind (The Young and the Restless) interpretarán a los cuatro adolescentes principales de esta historia.

Según Deadline, Arthur dará a vida Jake Webber, un personaje que es descrito como “un blanco fácil para Chucky, Jake es un joven solitario que intenta encontrar su lugar en el mundo después de la muerte de su madre sin conectarse nunca con su padre o sus compañeros”.

Por su parte, Briones interpretará a Junior Webber, el primo de Jake que es un deportista “con grandes logros, lo opuesto a su primo solitario Jake. Y Lind será Lexy Taylor, “la princesa autoproclamada de su escuela y la principal matona de Jake, quien también sale con su primo, Junior”.

Finalmente Arnarson dará vida a Devon Lopez, “un niño que es vecino de Jake y adicto a las historias de crimen verdadero, está empeñado en dar sentido a las misteriosas tragedias de Hackensack, tanto pasadas como presentes”.

En ese sentido, la descripción de la nueva serie de Chucky detalla que la trama comenzará cuando “un muñeco Chucky antiguo aparece en una venta de garaje suburbana y una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad. Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los asesinatos, así como los orígenes incalculables del muñeco demonio como un niño aparentemente común que de alguna manera se convirtió en este notorio monstruo”.

Pero evidentemente los muñecos diabólicos son el foco de esta franquicia y, siguiendo el anuncio previo de que Brad Dourif volverá a interpretar a Chucky, ahora también se confirmó que Jennifer Tilly (Bride of Chucky) será Tiffany Valentine.

Don Mancini escribió la serie Chucky además de dirigir el primer episodio y desempeñarse como showrunner y productor ejecutivo junto a David Kirschner y Harley Peyton.

Originalmente se esperaba que esta nueva serie de Chucky se estrenara en 2021, pero la pandemia postergó todo hasta 2022.