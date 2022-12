La película de Piratas del Caribe protagonizada por una mujer no está completamente descartada

A mediados de noviembre Margot Robbie sorprendió a sus seguidores y los fanáticos de Piratas del Caribe al anunciar que el proyecto para la franquicia que contaría con ella como protagonista no seguiría adelante.

Robbie indicó que no entendía por qué Disney no quería realizar aquella apuesta basada en un guión de Christina Hodson (Birds of Prey), pero pese a que el proyecto efectivamente no estaría avanzando en estos minutos ahora el productor de la franquicia de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, indicó que aquella propuesta para una película de Piratas del Caribe protagonizada por una mujer aún no está completamente descartada.

En una entrevista con Collider, Bruckheimer abordó el tema de la saga que surgió a partir de una atracción en los parques de Disney señalando que la película a la que estaba vinculada Robbie no avanzó porque ahora su foco está en otro proyecto (presumiblemente la apuesta con Craig Mazin). No obstante, a futuro esa idea podría ponerse en marcha.

“Creo que ese guión saldrá adelante en cierto punto. Desarrollamos dos historias diferentes para Los Piratas del Caribe, y la otra avanzó primero, así que en eso estamos trabajando, para tratar de hacer esa”, señaló el productor.

La película más reciente de esta saga, Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, debutó en 2017 y desde entonces se ha intentado revivir la franquicia que hasta la fecha ha conseguido un total de $4.5 mil millones de recaudación a nivel mundial.