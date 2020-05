La película de The Old Guard protagonizada por Charlize Theron presentará su tráiler este jueves

Siguiendo los primeros vistazos a la película revelados durante la semana pasada, este martes Netflix finalmente fijó una fecha para el lanzamiento del tráiler de la adaptación de The Old Guard protagonizada por Charlize Theron.

Según anunció la directora de la película, Gina Prince-Bythewood, el primer adelanto de The Old Guard se presentará este jueves 21 de mayo.

The Old Guard está basada en el cómic homónimo creado por Greg Rucka y Leandro Fernández y relatará la historia de un grupo de soldados inmortales liderados por una mujer llamada Andy (Charlize Theron).

Estos soldados han estado trabajando como mercenarios durante siglos, sin embargo, en pleno siglo XXI se encontrarán con inesperados desafíos cuando descubran la existencia de una nueva inmortal.

The Old Guard es dirigida por Gina Prince-Blythewood (Beyond the Lights) en base a un guión escrito por el propio Greg Rucka y, además de Charlize Theron como Andy, contará con actuaciones de Chiwetel Ejiofor como Copley, Marwan Kenzari como Yusuf Al-Kaysani, Kiki Layne como Niles Freeman, Matthias Schoenaerts como Sebastian le Livre, Luca Marinelli como Nicolo di Genova y Harry Melling como Merrick.