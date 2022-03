La segunda temporada de What If...? llegará este año

Sumen al segundo ciclo de What If...? al listado de producciones que Marvel Studios presentará este año mediante Disney Plus. Si bien desde que debutó la primera entrega de la serie se ha especulado con un regreso de esa producción animada durante este 2022, ahora aquella suposición fue confirmada por A.C. Bradley.

Ante un reporte sobre los planes de Marvel Studios para este año que el portal The Direct extrajo desde la información para Moon Knight y sostenía que además de esa serie Ms. Marvel, She-Hulk y la segunda temporada de What If…? llegarán a Disney Plus este año, Bradley confirmó aquella información con un tweet.

“¡Nos vemos más adelante este año, niños!”, escribió la guionista principal de la serie animada citando al mencionado artículo.

La primera temporada de What If…? se dedicó a explorar el Multiverso de la mano de mundos donde los eventos plasmados en las películas de Marvel Studios se desarrollaban de forma distinta. Así, mientras se espera que personajes de ese primer ciclo den el salto al terreno del live-action con la secuela de Doctor Strange, el plan para la segunda temporada sería abordar a algunas de películas de la Fase 4 que hasta ahora incluyen a títulos como Black Widow, Los Eternos, Shang-Chi and the Legend of the Rings y Spider-Man: No Way Home.