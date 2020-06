La showrunner de Batwoman justificó la decisión de reemplazar a Kate Kane por otro personaje tras la salida de Ruby Rose

En un mundo donde las alteraciones en la línea de tiempo son algo cotidiano e incluso los cambios de rostros son algo que se ha presentado en la vida de los personajes, los responsables de Batwoman sorprendieron a los fanáticos de la serie al anunciar que después de la salida de Ruby Rose un nuevo personaje asumirá en manto del murciélago y no reemplazarán a Kate Kane.

Durante la semana pasada se reveló que, contrario a lo que se había reportado inicialmente, la serie no elegirá una nueva actriz para interpretar a la prima de Bruce Wayne y hermana de Alice, sino que optará por introducir a un nuevo personaje que hasta ahora se conoce como Ryan Wilder, quien será Batwoman a partir de la segunda temporada.

Desde su anuncio esta decisión ha generado opiniones divididas entre los seguidores de la serie ya que, además de que aparentemente echaría por la borda las dinámicas construidas en la primera temporada, también parece una complicación extra en un mundo de ficción como el Arrowverso.

Sin embargo, durante una charla en la versión virtual del ATX Television Festival (vía Give Me My Remote), la shorwunner de Batwoman, Caroline Dries justificó esta decisión argumentando que sería lo mejor para la audiencia y para respetar lo que hizo Rose con el personaje.

“Egoístamente consideré la versión de telenovela por un minuto, porque ya teníamos un par de episodios escritos y en cuanto a la transición sería fácil ya que ya comenzamos a planificar la temporada 2”, dijo Dries. “Pero después de una reflexión más profunda, y (el productor ejecutivo) Greg (Berlanti) me ayudó a tomar esta decisión y él es mucho más inteligente que yo sobre este tipo de cosas. (Berlanti) dijo: ‘Sabes, creo que deberíamos reiniciar el personaje en términos de reiniciar Batwoman como un personaje diferente’. Solo para respetar también todo lo que Ruby (Rose) puso en el personaje de Kate Kane”.

“Creo que también ayuda un poco a la audiencia, porque no les estamos pidiendo que no piensen en el elefante en la sala”, argumentó la showrunner. “Estoy inventando un personaje completamente nuevo. En su pasado, ella se inspiró en Batwoman. Ella va a asumir el manto y es posible que no sea la persona adecuada en ese momento para hacerlo. Eso es lo que lo hace divertido”.

Por ahora se desconoce cómo se resolverá el cliffhanger de la primera temporada con este cambio de personaje. Después de todo, gran parte de la tensión con The Crows y Jacob Kane giraba en torno a que Kate era quien estaba detrás de Batwoman y lo mismo sucedía con la venganza de Alice.

Batwoman planea estrenar su segunda temporada en enero de 2021, por lo que probablemente de aquí a fin de año debería aclararse un poco el panorama en torno al rumbo de la serie.