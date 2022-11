La última temporada de The Flash se estrenaría en enero

Ya tendríamos una fecha de estreno para la última temporada de The Flash. Pese a que The CW todavía no anuncia nada formal sobre el retorno de la serie, el canal habría comenzado a emitir un comercial que sostiene que el noveno ciclo del programa del velocista escarlata se estrenará el próximo 25 de enero de 2023 en Estados Unidos.

Además, aunque el avance filtrado no permite ver prácticamente nada sobre la nueva temporada, allí se promete que el primer tráiler para la despedida de The Flash será lanzado este miércoles 30 de noviembre.

The Flash se estrenó en 2014 y concluirá el próximo año con su novena temporada que contará con menos episodios que el resto de la serie pero promete historias que involucrarán una aparición de Batwoman y a Red Death como el gran villano entre otras novedades.