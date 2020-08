La valoración de The New Mutants en Rotten Tomatoes no es muy prometedora

¿Vale la pena ir al cine en plena pandemia para ver The New Mutants? Esa es probablemente la pregunta que varias personas se están haciendo en los países donde la película se acaba de estrenar. Pero aunque para muchos no hay nada que valga la pena poner en riesgo su salud y la de sus seres queridos, hay otros que todavía se están preguntando qué ofrecerá la postergada cinta de los mutantes.

En ese sentido, parece que las críticas de The New Mutants podrían ser claves para algunos fanáticos y si tomamos a Rotten Tomatoes como un punto de referencia, el panorama no sería muy prometedor.

En el famoso sitio de críticas actualmente The New Mutants solo cuenta con un 21% de valoraciones positivas contando 19 reseñas.

Considerando el bajo volumen de críticas aún no hay un consenso sobre la película, pero ciertamente es no es un número favorable teniendo en cuenta que Dark Phoenix logró un 22% de valoraciones positivas y, en lo más alto de la franquicia de los X-Men desarrollada por Fox, hay películas como Logan y Days of Future Past que cuentan con un 93% y 90% de valoraciones positivas respectivamente.

Por otra parte, parece que los críticos no son los únicos que no han quedado completamente conformes con la propuesta de The New Mutants y en Rotten Tomatoes también figura que la película tiene un 56% de valoraciones positivas de la audiencia considerando 169 reseñas verificadas.

The New Mutants es dirigida por Josh Boone (Bajo la misma estrella) y cuenta con Anya Taylor-Joy como Illyana Rasputin/Magik, Charlie Heaton como Sam Guthrie/Cannonball, Henry Zaga como Roberto da Costa/Sunspot, Blu Hunt como Danielle Moonstar/Mirage y Alice Braga como la Dr. Cecilia Reyes.