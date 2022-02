La versión de Nintendo Switch de Zelda: Ocarina of Time se actualiza trayendo de regreso la niebla

Desde Nintendo siguen buscando mejorar como funcionan los títulos de NIntendo 64 disponibles en la Switch, yt ahora han realizado una actualización a varios de los títulos disponibles en el Expansion Pack.

Entre los juegos que recibieron una actualización de The Legend of Zelda: OCarina of Time, el cual desde que estuvo disponible no contaba con texturas de agua y niebla en determinados lugares. Esto ha cambiado ya que la actualización ha añadido la niebla faltante al título.

Cabe recordar que hace unos meses desde Nintendo actualizaron el emulador disponible en la Switch, con lo cual mejoró el rendimiento de varios juegos, entre ellos el de Ocarina of Time.

Durante el último tiempo son varios los juegos de Nintendo 64 que se han sumado al Expansion Pack de Nintendo Switch. El último de estos llegó hoy mismo y corresponde a The Legend of Zelda: Majora’s Mask.