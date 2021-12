Las primeras reacciones de Spider-Man: No Way Home prometen emoción y nostalgia en la nueva película sobre Peter Parker

Si bien algunos críticos ya habían visto algunos de los primeros minutos de la película, este lunes recién se concretó la primera función para la prensa de la versión final de Spider-Man: No Way Home.

Así, como es tradición, Twitter no tardó en llenarse de reseñas y comentarios sobre la nueva cinta de Spider-Man dirigida por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home). A grandes rasgos estos comentarios están en la típica línea de las primeras reacciones y en general son positivos, por lo que aunque naturalmente hay críticos a los que no los convenció del todo la apuesta de la película y tienen reparos con elementos como el ritmo y su originalidad, también hay reporteros que solo tienen buenas palabras para Spider-Man: No Way Home.

De hecho, para los fanáticos que están ansiosos por ver la película, quizás lo más llamativo es que estas reacciones prometen que No Way Home cumpliría las inmensas expectativas que existen en torno a su premisa. Todo mientras también tendría una cuota de emoción y diversión además de nostalgia.

Sin más preámbulos, pueden leer algunas de las primeras reacciones sin spoilers de Spider-Man: No Way Home aquí:

Erick Davis de Fandango: “Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es LA MEJOR película live-action de Spider-Man. Un final emocionante y emotivo para la trilogía ‘Homecoming’, pero también un tributo inteligente, divertido y emocionante a los 20 años de películas de Spider-Man. Hilarante y desgarradora, honestamente amé cada segundo”.

Germain Lussier de Gizmodo: “Spider-Man: No Way Home es inmensamente satisfactoria. Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas tristes y exclamarás en el cine. El medio se vuelve un poco torpe porque hay muchos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces”.

Adam B. Vary de Variety: “Si alguna película de este año se diseñó de arriba a abajo para ser vista en un cine con público, es Spider-Man: No Way Home. Sus muchos los placeres se magnifican exponencialmente por la cantidad de alegría que les brinda a los extraños que se sientan cerca”.

Kirsten Acuna de Insider: “Spider-Man: No Way Home es es simplemente asombrosa. Cada escena con Willem Dafoe es ESTUPENDA. Una carta de amor a los fans. Ni siquiera quiero decir nada más. Amo Homecoming, pero esta puede ser mi favorita de la trilogía. No puedo esperar a verla de nuevo”.

Jason C de Crooked Media: “No Way Home es jodidamente genial. Nivel Endgame de ‘Wow, lo lograron’”.

Brandon Davis de Comicbook: “Spider-Man: No Way Home es la película de Spider-Man más satisfactoria que puedas imaginar hoy. La película cumple. Está llena y se mueve a la velocidad del rayo. Implacable. Despiadada. Es muy satisfactoria y gratificante. Me quito el sombrero ante Jon Watts por conseguir esto. Solo una película épica. Wow”.

Steven Weintraub de Collider: “Crecí leyendo cómics de Spider-Man y Spider-Man: No Way Home acierta absolutamente todo lo que amo del personaje. Tom Holland nunca ha estado mejor en el papel y todo lo que quiero hacer es gritar por qué me encantó (inserta muchas cosas de las que no hablaré hasta el viernes)”.

Alison Foreman de Mashable: “Spider-Man: No Way Home es bastante divertida. Into the Spider-verse sigue siendo el multiverso superior y Far From Home tenía una mejor historia, pero todavía está a la altura de la exageración de la premisa. Es un paso adelante desde Los Eternos, si no mucho. Además, Willem Dafoe”.

Peter Sciretta de /Film: “Spider-Man: No Way Home se siente como una versión cinematográfica de una gran miniserie de eventos de cómics (al igual que Batman Hush). Fue más emotiva de lo que esperaba, justifica el final que no me gustó de Far From Home y envía a la franquicia en una dirección emocionante”.

Jake Hamilton de JakesTakes: “No puedo creer que Spider-Man: No Way Home exista exista. Nostálgica, divertida, emotiva, una de mis favoritas del año. Por cada vez que jugamos con nuestras figuras de acción e inventamos historias cuando éramos niños. Por cada divertido hipotético superhéroe que presentamos a nuestros amigos. Esta película es para nosotros”.

Tessa Smith de Mama’s Geeky: “Spider-Man: No Way Home no cumplió con mis expectativas, las superó. ¡Esta película vale cada momento insoportable que tuvimos que esperar! Las imágenes, la partitura, el corazón, la historia, los villanos ... hablan de una creación ÉPICA. Lágrimas, escalofríos (y) felicidad”.

Clayton Davis de Variety: “Spider-Man: No Way Home tiene un principio, un medio y un final. Me gustan esos tres elementos. Tom Holland y Zendaya son buenos haciéndome creer que son esos personajes. Los efectos especiales parecen reales. Me gustaron las peleas. Tuve un montón de diversión. Así es como reseño las películas de Marvel ahora”.

Dorian Parks de Geeks of Color: “Spider-Man: No Way Home despide esta trilogía con una nota alta gloriosa! La acción es de primera categoría y los villanos se roban el espectáculo. Se sintió como la culminación de todas las películas anteriores de ‘Spider-Man’. ¡Esta es la MEJOR película de Spider-Man hasta la fecha!”

Alex Zalben de Decider: “Spider-Man: No Way Home sorprendentemente funciona manteniéndose enfocada en el Spider-Man de Tom Holland, al frente y al centro. Todavía está repleta de fan service y casi 20 años de películas; pero por sobre todo es divertida, entretenida y, a menudo, extremadamente emotiva. Permanezcan libres de spoilers el mayor tiempo posible”.

Courtney Howard de Fresh Fiction: “Spider-Man: No Way Home contiene multitudes. Magníficas sorpresas, sobre todo en el tercer acto, refuerzan algunos de los aspectos más lentos de la narración”.

Hector Navarro de Nerdist: “Spider-Man: No Way Home es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Simplemente demuestra continuamente, una y otra vez, por qué Peter Parker es el personaje de ficción más grande de todos los tiempos”.

Scott Menzel de We Live Entertainment: “Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Spider-Man: No Way Home rinde homenaje a la perfección al legado de Spider-Man y encuentra el equilibrio perfecto entre humor, acción, corazón y nostalgia. Los fanáticos del web-slinger perderán la cabeza cuando vean esto”.

Perri Nemiroff de Collider: “La primera mitad de Spider-Man: No Way Home es un poco desordenada, pero esa segunda mitad se dispara. En esa parte de la película, el multiverso de todo eso superó mis expectativas -- material divertido, estimulante, a menudo muy emotivo y enormemente satisfactorio”.

Brandon Katz de Morning Brew: “Spider-Man: No Way Home se siente un poco como un Avengers 4.5. No es una película perfecta y tengo algunas críticas. Pero mi principal preocupación, que el arco de Peter Parker de Tom Holland se perdiera en todo esto, no fue el caso en lo absoluto. Una historia muy emotiva de Peter Parker lo une todo”.

Nathaniel Brail de Heroic Hollywood: “Vi Spider-Man: No Way Home hoy y definitivamente estuvo a la altura de las expectativas. Es oscura, llena de emoción y llena de sorpresas. No puedo esperar a verla de nuevo con una multitud. Las actuaciones por sí solas hacen de esto algo que no querrán perderse”.

Alisha Grauso de Screen Rant: “Spider-Man: No Way Home ofrece grandes apuestas al mismo tiempo que ofrece algunos de los ritmos de personajes más emocionales y conmovedores que hemos visto en el MCU, junto con algunas grandes risas”.

Mike Ryan de Uproxx: “Escribí sobre Spider-Man: No Way Home. Esto se siente como una película que, en teoría, no tiene por qué funcionar, pero lo hace. Están pasando muchas cosas. Pero es muy divertida. Sí, hay algunos horneados en nostalgia. Sí, hay una pizca de fan service. ¿A quien le importa? La historia funciona”.

Brian Truitt de USA Today: “Spider-Man: No Way Home es probablemente el mejor momento que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el dueño de esto y aunque (la película) es absolutamente loca en ocasiones, es una película muy de Spidey”.

Umberto Gonzalez de The Wrap: “¡Crean en el hype! Spider-Man: No Way Home es absolutamente increíble. No solo la mejor película de superhéroes del año, sino también la mejor película de Spider-Man de la historia que rinde homenaje a lo que ha sucedido antes”.

Eric Italiano de BroBible: “Spider-Man: No Way Home es MUCHA película -- es GIGANTE-- y me complace informar que es todo lo que esperas/deseas. Los dispositivos de la trama para preparar el escenario son un poco tontos, pero eso realmente no importa dado el gran espectáculo -- fácilmente una de las películas de MCU más grandiosas hasta el momento”.

Britt Rivera de Screen Rant: “Nunca pensé que Spider-Man: No Way Home pudiera estar a la altura de las expectativas. No solo lo hizo, sino que superó mis expectativas más salvajes. Es reírse a carcajadas, divertida y emotiva. Las escenas de acción son dinámicas y divertidas. Es lo que siempre quise que fuera una película de superhéroes”.

Scott Mendelson de Forbes: “Si bien es entretenida y, a menudo, divertida, Spider-Man: No Way Home (apenas) equilibra ser una secuela de Far From Home y ser como un Spider-Man: Into The Spider-Verse que apenas se preocupaba más por Miles Morales”.

Sophia Soto de The Nerds of Color: “¿Por dónde empiezo? Todavía estoy procesando No Way Home, pero las primeras palabras que me vienen a la mente son asombrosa y devastadora. En primer lugar, la actuación de Tom Holland continúa (no es la primera vez) resonando conmigo después de que deje el cine”.

Jesse Hassenger de The A.V Club: “¡Hola! ¡Es una reseña de Spider-Man: No Way Home! ¡No estropeo nada que no se haya anticipado en los tráilers! Es un desastre a veces difícil de manejar que disfruté en gran medida incluso cuando presentó algunas de las ventajas de sus predecesores inmediatos”.

Rodrigo Perez de The Playlist: “Por el amor de Dios, necesitamos un descanso de los grandes éxitos, los remixes y las secuelas heredadas de las franquicias. ¡Obtengan algunas ideas nuevas, por favor! Mi opinión más dura sobre Spider-Man: No Way Home”.

Aaron Couch de The Hollywood Reporter: “Spider-Man: No Way Home. Wow, lágrimas y la multitud más ruidosa que he escuchado desde Endgame”.

Como pueden notar aparte de estas reacciones algunos portales ya revelaron sus reseñas de Spider-Man: No Way Home e incluso la película debutó con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Pero mientras aún no está claro cuál será la valoración final de la secuela de Spider-Man: Far From Home, parece preciso reiterar que si aquello es importante para ustedes intenten evitar los spoilers de cara a las funciones para el publico de la película que arrancarán este 15 de diciembre.