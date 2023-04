Las series animadas Big Mouth y Human Resources terminarán en Netfflix

El servicio de streaming Netflix decidió concluir a dos de sus series animadas más populares. Tanto Big Mouth como su spin-off, Human Resources, ya tienen definido su final.

Por un lado, Big Mouth fue renovada para concluir con su octava y última temporada. Su penúltima entrega se lanzará en algún momento de este año. En tanto, Human Resources concluirá con su segunda temporada, la cual será estrenada en los próximos meses.

“Big Mouth es un logro imponente en la comedia animada que hará historia en Netflix por su longevidad”, dijo Billy Wee, director de animación para adultos de Netflix. “Estamos encantados de que todavía nos queden dos temporadas más divertidas para compartir con los fanáticos antes de que esta brillante historia sobre la mayoría de edad llegue a su conclusión”, agregó.

El primer detalle llamativo es que pese a que Human Resources concluirá primero, la última temporada de Big Mouth servirá para cerrar ambas historias, por lo que habrá una participación de los personajes del spin-off en la serie principal.

Por otro lado, Big Mouth logrará instalarse como la serie más larga en la historia de Netflix, ya que ninguna otra producción para adultos había logrado llegar a un octavo ciclo de episodios.

Tanto Orange Is The New Black como Grace And Frankie tuvieron siete temporadas, mientras que Bojack Horseman concluyó con su sexta temporada.