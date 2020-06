Lea Michele respondió a las acusaciones de Samantha Ware: “Me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado”

A comienzos de esta semana Lea Michele se instaló en el centro de la polémica luego de que Samantha Ware citara su tweet en apoyo al movimiento Black Lives Matter acusando que la intérprete de Rachel Berry hizo de su experiencia en Glee un verdadero infierno.

Durante el pasado 29 de mayo, Michele escribió en su cuenta de Twitter: “George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar. #BlackLivesMatter”.

Una publicación que días más tarde Samantha Ware, quien interpretó a Jane Hayward en Glee, citó criticando a Michele por el contraste entre su postura en redes sociales y la actitud que habría tenido en el set de Glee.

“LMAO ¿Recuerdas cuándo hiciste de mi primer trabajo en televisión un infierno? Porque yo nunca me olvidaré”, escribió Ware. “Creo que le dijiste a todos que tuvieras la oportunidad tú ‘¡cagarías en mi peluca!' Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar mi carrera en Hollywood”.

La publicación de Ware rápidamente llamó la atención en redes sociales e incluso algunos de sus compañeros del elenco de Glee como Alex Newell (Unique), Amber Riley (Mercedes) y Melissa Bennoist (Marley) dieron a entender que respaldaban sus dichos.

En ese contexto, las críticas contra Michele llegaron a tal nivel que durante el pasado martes 2 de junio la compañía de delivery de alimentos HelloFresh terminó su convenio con la actriz.

“HelloFresh no tolera el racismo ni la discriminación de ningún tipo”, escribió la compañía en su cuenta oficial de Twitter. "Estamos desanimados y decepcionados al enterarnos de las recientes afirmaciones sobre Lea Michele. Nos tomamos esto muy en serio y hemos puesto fin a nuestra asociación con Lea Michele, con efecto inmediato”.

En ese contexto, durante la mañana de este miércoles 3 de junio, Lea Michele decidió usar su cuenta de Instagram para pedir disculpas.

“Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que debemos tomarnos el tiempo para escuchar y conocer las perspectivas de otras personas y cualquier papel que hayamos jugado o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a abordar las injusticias que enfrentan”, escribió Michele.

“Cuando tuiteé el otro día pretendía realizar una muestra de apoyo para nuestros amigos y vecinos y comunidades de color durante este momento tan difícil, pero las respuestas que recibí a lo que publiqué también me hicieron centrarme específicamente en cómo mi comportamiento hacia los miembros del elenco fue percibido por ellos”, añadió

Michele no mencionó directamente la publicación de Ware, sin embargo, abordó lo que la actriz había planteado.

“Si bien no recuerdo haber hecho esa declaración específica y nunca he juzgado a otros por su origen o el color de su piel, ese no es realmente el punto”, sentenció la actriz tras Rachel Berry. “Lo que importa es que claramente actué de una forma que lastimó a otras personas. Ya sea por mi posición privilegiada y mi perspectiva que hicieron que fuera percibida como insensible o inapropiada a veces, o quizás solo fue mi inmadurez y mi comportamiento innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado. Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias”.

“Me quedan un par de meses para convertirme en madre y sé que necesito seguir trabajando para mejorar y asumir la responsabilidad de mis acciones, para poder ser un verdadero modelo a seguir para mi hijo y poder transmitir mis lecciones y errores para que pueda aprender de mí. Escuché estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque lo siento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia", concluyó.