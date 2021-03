Life is Strange: True Colors se anuncia con un nuevo trailer

Tal como prometieron, durante el evento Square Enix Presents se dio a conocer un trailer del nuevo juego Life is Strange: True Colors. El juego fue anunciado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, y Stadia con un lanzamiento programado para el 10 de septiembre.

Desarrollado por Nine Deck (Life is Strane: Before the Storm), la historia presenta a la nueva protagonista Alex Chen, una joven que tiene el poder de percibir las emociones de otros, que llega al pueblo de Haven Springs para reunirse con su hermano. Sin embargo, cuando un misterioso accidente le quita la vida a su hermano, Alex usará sus poderes para descubrir la verdad.

A diferencia de sus antecesores, el juego será lanzado completamente el 10 de septiembre, aunque de todas maneras estará dividido en cinco capítulos. Durante la presentación se mencionó que se podrán usar los poderes de Alex y recorrer el pueblo desde el principio del juego, indicando posiblemente una estructura mas abierta.

Además, el juego contará con una edición Ultimate que incluirá versiones remasterizadas de Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm.

Pueden ver el trailer de Life is Strange: True Colors a continuación: