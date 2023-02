Lo quieran o no, el mundo de Dexter seguirá expandiéndose

A pesar de que Dexter: New Blood fue una miniserie que no logró el nivel de éxito que alcanzaron las mejores temporadas de la serie protagonizada por Michael C. Hall, y al mismo tiempo cerró la historia del asesino serial justiciero, la cadena Showtime tiene preparado mucho más.

Chris McCarthy, presidente y CEO del conglomerado ViacomCBS, reveló al Wall Street Journal que la serie realmente tendrá una precuela que se centrará en contar la historia de origen de Dexter Morgan. La historia, tal y como el original, se situará en Miami e incorporará historias centradas en asesinos seriales de las décadas de los ochentas.

El ejecutivo además confirmó que Dexter: New Blood probablemente tendrá una segunda temporada, siguiendo la historia de Harrison Morgan, el hijo de Dexter que también tiene un “pasajero oscuro”, pero no tiene los mismos impulsos de asesino serial que su padre.

Por ahora no existen más detalles de ambos proyectos, pero todo se enmarca en una nueva estrategia de Showtime, una marca que cerrará su streaming propio para incorporarse de forma directa en Paramount+, la plataforma que quiere impulsar ViacomCBS.

Además, las series de Dexter también se impulsan en el nuevo objetivo de crear series franquiciadas que expandir la biblioteca de títulos de Showtime, muy en la línea de lo que Paramount ya hace con Yellowstone. En ese sentido, McCarthy también anunció que la serie Billions tendrá spin-offs situados en Londres y Miami.