Logan Williams, el joven actor de The Flash, murió por una sobredosis

Poco más de un mes después de que se comunicara el fallecimiento de Logan Williams, el joven actor que interpretó al pequeño Barry Allen en las primeras temporadas The Flash, la familia dio a conocer la causa de su deceso.

En una entrevista con The New York Post la madre de Logan, Marlyse Williams, contó que según las pruebas preliminares de toxicología, su hijo murió por una sobredosis de fentanilo, un opioide analgésico sintético

Logan Williams tenía 16 años cuando falleció el pasado 2 de abril y de acuerdo a su madre venía luchando contra una adicción a las drogas desde hace tres años.

En total, Williams apareció en siete episodios de The Flash comenzando con el piloto de la serie y terminando con el final de la segunda temporada cuando tenía 12 años. De ahí el joven continuó su trabajo como actor en un episodio de Supernatural y la serie When Calls the Heart de Hallmark.

Sin embargo, Marlyse Williams relata que tras eso las audiciones se comenzaron a volver algo estresante para Logan y comenzó a consumir drogas. De acuerdo a su madre, Williams partió consumiendo marihuana pero ella no sabe cuándo empezó a usar fentanilo.

Para lidiar con la adicción de su hijo, Marlyse Williams cuenta que lo envió a centros de tratamiento en Estados Unidos y Canadá y él acabó viviendo en un hogar grupal.

En ese contexto, Marlyse relata que vio por última vez a Logan el 30 de marzo en el contexto de una cena.

“Él me dijo: ‘Mamá, voy a limpiarme, voy a mejorar. Y quiero que comience mi nueva vida’", señaló Marlyse Williams. “Solo sé que lo último que nos dijimos fue: ‘Te amo’”.

Marlyse además comentó que quiere “crear un legado a partir de esta tragedia” y “crear conciencia o ayudar a una o cinco o 100 personas de alguna manera a sanar y obtener ayuda”.