Los archivos originales de Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden II no pudieron ser rescatados para la nueva Master Collection

Durante un Nintendo Direct el mes pasado se anunció para Nintendo Switch el título recopilatorio Ninja Gaiden Master Collection, el cual estará disponible el 10 de junio e incluirá Ninja Gaiden Sigma 1, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Sin embargo, algunos se preguntaban por qué la Master Collection incluía las versiones Sigma de los primeros dos títulos en vez de Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden II. Ahora, en conversación con la revista japonesa Famitsu (via Kotaku), el brand manager de Team Ninja Fumihiko Yasuda explicó que esto se debe al estado de preservación de los archivos originales.

“Para mi personalmente, Ninja Gaiden II fue mi debut, así que tengo sentimientos profundos por él”, explicó Yasuda, “Para ser honesto solo quedan fragmentos de los datos. No pudimos recuperarlos. Sin embargo, cuando desarrollamos Sigma Plus y Sigma Plus 2 [para PS Vita], reunimos tantos archivos de estos como pudimos y los organizamos. Esa es la razón por la que seleccionamos Sigma”.

Ninja Gaiden Sigma y Sigma 2 son versiones alteradas lanzadas para PlayStation 3 de Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden II, por lo que muchos lamentaron la desaparición de los juegos predecesores en la Master Collection.

Finalmente, durante la misma entrevista a Yasuda también se le consultó la posibilidad de que el protagonista de la franquicia, Ryu Hayabusa, llegue a Super Smash Bros. Ultimate, a lo que él se rió y respondió “estamos esperando su invitación”.