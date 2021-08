Los desarrolladores de Among Us criticaron al modo Impostores de Fortnite

Esta semana Fortnite sorprendió a los fanáticos al presentar a Fortnite: Imposters y aquello no ocurrió precisamente por lo novedoso del nuevo modo del popular juego. Después de todo, como varias personas señalaron tras el anuncio, Fortnite: Imposters es básicamente una nueva versión de Among Us.

Así, más allá de las bromas que naturalmente se propagaron a través de redes sociales, los responsables del popular título de Innersloth no tardaron en manifestar su molestia con el equipo de Fortnite.

En primer lugar el co-fundador de Innersloth, Marcus Bromander, utilizó su cuenta de Twitter para escribir: “No patentamos la mecánica Among Us. No creo que eso lleve a una industria de juegos saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro?”.

Todo mientras Victoria Tran, la directora de comunidad de Among Us, lamentó la forma en que se concretó este encuentro entre la propuesta de ese juego y Fortnite.

“Hubiera sido realmente genial colaborar jaja. Solo horas indie tristes ahora”, escribió Tran. “La mecánica del juego, esta bien, eso no debería ser controlado, pero por lo menos usen diferentes temas o terminología para hacer que las cosas sean más interesantes”.

Y por su parte el programador Gary Porter escribió “no he estado twitteando mucho recientemente porque he estado trabajando muy duro en el próximo contenido de Among Us. Así que se siente extraño verse obligado a tuitear de nuevo por cosas como esta”, antes de añadir imágenes apuntando a la similitud entre Among Us y el nuevo modo de Fortnite.

Todo mientras la programadora Adriel Wallick compartió un cómic y señaló: “De todos modos, me siento bastante desanimada hoy. Todo en el mundo ya se sentía insuperable, así que este fue solo otro recordatorio divertido de lo pequeños que somos en realidad”.

Si bien Fortnite: Imposters cuenta con algunos detalles para que su propuesta tenga sentido dentro del mundo del juego, a grandes rasgos su premisa es bastante parecida a Among Us e incluso hace uso de términos empleados en ese juego como “impostores”.

Pero al parecer la similitud en las mecánicas no es lo que molestaría a los responsables de Among Us y su incomodidad principalmente apuntaría a que Epic prefirió concretar esta versión de su juego en lugar de colaborar.

De hecho, el propio Bromander dijo que intentaron realizar una colaboración con los responsables de Fortnite.

“Lo peor es que hemos estado intentando colaborar activamente con ellos”, señaló el co-fundador de Innersloth en respuesta al tweet de un fanático.