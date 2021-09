Los sueños toman un rumbo aterrador en el nuevo tráiler de Last Night In Soho, la próxima película de Edgar Wright

Después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Venecia, durante esta semana se dio a conocer un nuevo tráiler para Last Night In Soho, la próxima película de Edgar Wright.

Last Night In Soho se enfocará en la historia de una joven aspirante a diseñadora de moda que repentinamente comenzará a experimentar sueños que la transportan hasta la ciudad de Londres en los años ‘60.

Sin embargo, como adelanta este nuevo tráiler, lo que comienza como un idílico viaje al pasado repentinamente toma un rumbo escalofriante de la mano de un asesinato que no solo atormentará a la protagonista, sino que también la pondrá en riesgo en el presente.

El elenco de Last Night In Soho incluye a Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Matt Smith (Doctor Who), Diana Rigg (Game of Thrones) y Terence Stamp (Priscilla). Todo mientras el guión fue escrito por el propio Wright junto a Krysty Wilson-Cairns (1917).

Puedes ver el nuevo tráiler de Last Night In Soho a continuación:

Last Night In Soho se estrenará el 29 de octubre en Estados Unidos.